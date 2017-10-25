Россия оценила размер долга Беларуси по госкредитам

Задолженность Беларуси по государственным кредитам, которые были предоставлены республике Россией, на начало октября составила 6,5 миллиарда долларов, отмечается в информационных материалах к участию премьер-министра России Дмитрия Медведева в заседании Евразийского межправсовета, сообщили РИА Новости.

«По состоянию на второе октября 2017 года сумма задолженности Беларуси по государственным кредитам, предоставленным Россией, составила 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиардов рублей (общий эквивалент 6,5 миллиарда долларов). Просроченных обязательств у Беларуси не имеется», — отмечается в материалах.