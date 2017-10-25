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11:24 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Мэрия Новосибирска заплатит за строительство нового Дома спорта

Власти заключили соглашение с застройщиком.

Мэрия Новосибирска заключила с застройщиком рамочное соглашение, согласно которому при строительстве пятой очереди жилого комплекса в 2022—2023 годах на ул. Богдана Хмельницкого будет возведено спортивное сооружение на месте снесенного Дома спорта. Затем муниципалитет выкупит здание по себестоимости строительства.

Об этом сегодня на сессии горсовета сообщил глава строительного департамента мэрии Алексей Кондратьев. У депутатов возник ряд вопросов, касающихся договоренности со строительной компанией.

«Речь шла о том, что застройщик построит Дом спорта для города бесплатно. У него изначально были техусловия на строительство дороги за 68 млн, которые ему потом убрали. И, вроде как, в компенсацию за выпавшие эти расходы он построит Дом спорта бесплатно», — напомнил депутат Дмитрий Прибаловец.

Также он поинтересовался, почему не был заключен инвестиционный договор, который мог бы стать гарантией реализации этой схемы.

«Сейчас заключать инвестиционный договор невозможно, потому что проектная документация не изменена и не утверждена. Более того, ее нецелесообразно сейчас утверждать, поскольку через три года она не будет соответствовать нормативам, которые меняются почти ежегодно. Соглашение проверено и подписано правовым департаментом мэрии города Новосибирска, имеет стопроцентную легитимность обязательства застройщика предусмотреть в проектной документации строительство спортивного объекта. Когда будет изменен проект, получено разрешение на строительство, мы пойдем уже в следующие процедуры, которые закрепят уже инвестиционным договором эти обязательства», — пояснил Алексей Кондратьев.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя ситуацию, заявил, что уверен в исполнении договора между мэрией и застройщиком.

«У меня лично сомнений в том, что этот объект будет построен, нет никаких», — отметил глава города.

Застройщиком многоэтажного жилого комплекса на ул. Богдана Хмельницкого является ЗАО «Отдых» (дочерняя структура строительной компании «СД Альфа-Капитал»). Дом спорта, располагавшийся на этом участке, был снесен год назад. Снос объекта и проект строительства жилья вызвал недовольство значительной части местных жителей.

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