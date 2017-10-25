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11:38 (мск), источник: АиФ Омск

Новую маршрутную сеть Омска презентуют на следующей неделе

Схему создал Санкт-Петербургский университет за два млн рублей.

Новую маршрутную сеть Омска презентуют на следующей неделе. Об этом «Om.1» рассказал глава департамента транспорта Алексей Мартыненко.

Сегодня, 25 октября, после пленарного заседания омского горсовета директор департамента транспорта Алексей Мартыненко сообщил, что новая транспортная сеть, которую для Омска разрабатывал Санкт-Петербургский университет, будет презентована на следующей неделе. прокомментировал ситуацию с новой маршрутной схемой.

«Транспортная схема будет принята на следующей неделе — планируется заседание экспертного совета. Сначала обсудим с коллегами, потом выйдем на общественное мнение», — цитирует слова Мартыненко СМИ.

Отметим, что по новой схеме в городе может появиться целый ряд новых маршрутов. Однако, что это будут за маршруты пока точно не известно.

Напомним, что внедрение схемы планировалось ещё в сентябре этого года, а сама транспортная схема обошлась городу в два млн рублей.

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