Реконструкция Юбилейного моста после 17 дней работ встала на снятии асфальта

Источник: РИА "Новости"

По крайней мере такой вывод можно сделать благодаря онлайн-камере. Объектив направлен прямиком на переправу, что позволяет следить за их трудом в режиме реального время.

Мост закрыли 8 октября. По состоянию на 14 часов 25 октября (после 17 дней работ) на объекте видно лишь снятый асфальт и бордюры, да и те не убраны, а просто валяются на территории.