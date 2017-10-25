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11:32 (мск), источник: СуперОмск

Реконструкция Юбилейного моста после 17 дней работ встала на снятии асфальта

Судя по всему, рабочие особо не торопятся в срок завершить реконструкцию Юбилейного моста, что в центре Омска.

Источник: РИА "Новости"

По крайней мере такой вывод можно сделать благодаря онлайн-камере. Объектив направлен прямиком на переправу, что позволяет следить за их трудом в режиме реального время.

Мост закрыли 8 октября. По состоянию на 14 часов 25 октября (после 17 дней работ) на объекте видно лишь снятый асфальт и бордюры, да и те не убраны, а просто валяются на территории.

Ожидается, что отремонтированный мост откроют для движения до 30 мая 2018 года. Конкурс на работы выиграло ООО «МостоСтрой-Омск». Стоимость работ составила порядка 300 млн рублей. За эти деньги компания обязалась заменить пролеты через Омь.

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