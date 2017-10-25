Акишев: Банки могут перейти под контроль государства

Источник: Nur.kz

Акишев отметил, что в целях обеспечения финансовой стабильности банковского сектора и восстановления кредитования Национальным Банком разработана и реализуется Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан.

«Механизм финансовой поддержки банков предполагает поддержку собственного капитала банков путем предоставления оператором Программы, которым выступит дочерняя организация Национального Банка — АО “Казахстанский фонд устойчивости”, субординированного долга с возвратностью в течение 15 лет. В случае ухудшения финансового положения банка, а именно, при нарушении им пруденциальных нормативов или выявления фактов вывода активов предусмотрена конвертация субординированного долга в простые акции. При нарушении банком указанных обязательств, будет осуществлена такая крайняя мера, как вхождение оператора в капитал банков-участников», — сообщил глава Нацбанка.

Он отметил, что уже одобрено участие в Программе четырех банков второго уровня: АО «АТФ Банк», АО «Евразийский Банк», АО «Цеснабанк» и АО «Банк ЦентрКредит» на общую сумму 410 миллиардов тенге.

«Указанные банки и их крупные акционеры представили планы мероприятий по повышению финансовой устойчивости, улучшению качества активов и снижению уровня неработающих кредитов, а также письменные обязательства по докапитализации банка», — сказал Акишев.

При этом он уточнил, что после согласования с Национальным Банком в установленном порядке планов мероприятий по повышению финансовой устойчивости банков, дочерняя организация Национального Банка — АО «Казахстанский фонд устойчивости» приобретет субординированные облигации указанных банков.