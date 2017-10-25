«В РК летают самолеты, которым по 60 лет». Депутат призвала кардинально менять условия авиаотрасли
Депутат Ирина Смирнова призвала кардинально менять условия отечественной авиаотрасли, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Депутат Ирина Смирнова призвала кардинально менять условия отечественной авиаотрасли, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«За три месяца общественности стало известно около 10 авиапроисшествий. Страшная катастрофа, унесшая жизни пяти человек, двое из них — светила медицина, профессора, затем как следствие — оборвавшаяся жизнь роженицы, к которой летели доктора, заставило в очередной раз задуматься, что для авиаотрасли пришло время кардинальных перемен. (…) В Казахстане до сих пор летают самолеты, некоторым из которых 60 лет. Определяющим фактором покупки новых воздушных судов является их низкая цена, а не летные характеристики», — обратилась к
Соглашаясь с заявлением Талгата Мусабаева, Смирнова предложила создать в стране государственный авианадзор, который должен быть отдельным, неподчиненным министерству, курирующему гражданскую авиацию.
«Длительные процедуры прохождения на службу, которые проводятся месяцами, неприемлемы для классных специалистов авиации, которые востребованы не только у нас, но и в других странах, куда их приглашают без всяких конкурсов и на благоприятные условия. Второе, необходимо проводить единую техническую политику в отборе летательных аппаратов для всех авиаперевозчиков. Третье, ветераны просят обратить внимание на проблемы Академии гражданской авиации. Главным вопросом улучшения
Также ее вопросы касались выхода на пенсию, так как 63 года для летного состава — невероятный срок.
«Только в Казахстане не учитываются вредные условия труда летного состава гражданской авиации, при определении выслуги лет по налету часов для досрочного выхода на пенсию. Это вызывает массовый отток молодых и опытных пилотов за рубеж, где можно гораздо раньше, не рискуя, выйти на пенсию. Причем размеры пенсий там намного выше», — заметила Ирина Смирнова.