«В РК летают самолеты, которым по 60 лет». Депутат призвала кардинально менять условия авиаотрасли

Источник: Tengrinews

«За три месяца общественности стало известно около 10 авиапроисшествий. Страшная катастрофа, унесшая жизни пяти человек, двое из них — светила медицина, профессора, затем как следствие — оборвавшаяся жизнь роженицы, к которой летели доктора, заставило в очередной раз задуматься, что для авиаотрасли пришло время кардинальных перемен. (…) В Казахстане до сих пор летают самолеты, некоторым из которых 60 лет. Определяющим фактором покупки новых воздушных судов является их низкая цена, а не летные характеристики», — обратилась к премьер-министру страны депутат.

Соглашаясь с заявлением Талгата Мусабаева, Смирнова предложила создать в стране государственный авианадзор, который должен быть отдельным, неподчиненным министерству, курирующему гражданскую авиацию.

«Длительные процедуры прохождения на службу, которые проводятся месяцами, неприемлемы для классных специалистов авиации, которые востребованы не только у нас, но и в других странах, куда их приглашают без всяких конкурсов и на благоприятные условия. Второе, необходимо проводить единую техническую политику в отборе летательных аппаратов для всех авиаперевозчиков. Третье, ветераны просят обратить внимание на проблемы Академии гражданской авиации. Главным вопросом улучшения материально-технической базы академии. Ученые самолеты должны соответствовать требованиям международной организации ИКАО и европейским стандартам, что не всегда соблюдается», — перечислила депутат.

Также ее вопросы касались выхода на пенсию, так как 63 года для летного состава — невероятный срок.