Власти раздадут омским фермерам 16,7 миллиона за новых коров

Теперь каждому фермеру за одну новую голову КРС в их стадах будет выплачиваться поддержка в размере 5 тысяч рублей. На эти цели из областного бюджета выделено 16,75 миллиона рублей. За пять тысяч можно купить солому для прокорма коровы на один сезон.

«В 2017 году поголовье крупного рогатого скота в ЛПХ и КФХ увеличилось на 1,2 тыс. голов, что позволило говорить о повышении интереса сельских жителей к животноводству после спада предыдущего года. По мнению разработчиков нового вида поддержки, село живет, если на подворьях содержат коров. Молоко востребовано переработчиками, которые дают за сданные излишки неплохую цену. Дополнительные субсидии за прирост поголовья КРС позволят приобщить к животноводству молодежь», — сообщает пресс-служба облправительства.

Как считают чиновники, Омская область целиком может сама себя обеспечить молоком. По данным отраслевого министерства, в октябре суточные удои молока в организациях и КФХ составили 11,6 кг, что на 1,4 кг выше уровня 2016 года.