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11:55 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде вместо облигаций предложили выпускать «янтарные токены»

Гости информационно-аналитической программы «30 минут» на канале «Вести-Калининград» предложили легализовать свою криптовалюту на территории Калининградской области.

ЦБ: $ 57.5852   +0.11 € 67.6856   +0.13 ММВБ: $ 57.4275   -0.12 € 67.5300   -0.06

«Давайте легализуем криптовалюту на территории Калининградской области, — обратился с инициативой бизнес-психолог Денис Макархин. — Представляете, сколько программистов сюда приедет! Можно вместо облигаций выпустить в Калининградской области “янтарные токены”, и к нам опять будут со всего мира эти облигации покупать люди».

Калининградские «Вести» уточняют, что в 2016 году в регионе стартовал дебютный выпуск собственных облигаций на 1 млрд рублей. Одной из причин «народного займа» послужила закредитованность Калининградской области.

Продолжая тему собственной криптовалюты, финансовый консультант Илья Коровин сообщил, что есть «инсайдерская информация по поводу Калининградской области».

«Я на днях вернулся из “Сколково”, где проходил форум “Открытые инновации” и на круглом столе под названием “Блокчейн головного мозга” выступала руководитель межведомственной группы Госдумы по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко. Так вот, она сказала, что у правительства России есть идея легализовать не криптовалюту, а ISO (International Organization for Standardization/Международная организация по стандартизации. — Прим. ред). То есть создать для всего мира наиболее удобные возможности для проведения ISO. Такими территориями предварительно определены Дальний Восток, Крым и Калининградская область», — сказал Коровин.

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