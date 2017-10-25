В Калининграде вместо облигаций предложили выпускать «янтарные токены»

«Давайте легализуем криптовалюту на территории Калининградской области, — обратился с инициативой бизнес-психолог Денис Макархин. — Представляете, сколько программистов сюда приедет! Можно вместо облигаций выпустить в Калининградской области “янтарные токены”, и к нам опять будут со всего мира эти облигации покупать люди».

«Я на днях вернулся из “Сколково”, где проходил форум “Открытые инновации” и на круглом столе под названием “Блокчейн головного мозга” выступала руководитель межведомственной группы Госдумы по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко. Так вот, она сказала, что у правительства России есть идея легализовать не криптовалюту, а ISO (International Organization for Standardization/Международная организация по стандартизации. — Прим. ред). То есть создать для всего мира наиболее удобные возможности для проведения ISO. Такими территориями предварительно определены Дальний Восток, Крым и Калининградская область», — сказал Коровин.