В Узбекистане выявлены серьезные недостатки при строительстве доступного жилья
Проведенный в Узбекистане мониторинг выявил ряд серьезных серьезных недостатков в организации строительства доступных многоквартирных домов.
Проведенный в Узбекистане мониторинг выявил ряд серьезных серьезных недостатков в организации строительства доступных многоквартирных домов.
В числе основных — нарушение градостроительных норм и правил, некачественное выполнение
Кроме того, затягиваются работы по строительству внешних
В результате для устранения всех недостатков было выдано 761 предписание (заказчику, подрядным и проектным организациям), с выполненных объемов работ по 34 объектам снято свыше одного миллиарда сумов.
Так, Мирзиёев указал председателю Совета Министров Каракалпакстана, хокимам Бухарской, Хорезмской областей и Ташкента на необеспечение должного контроля за реализацией программ строительства многоквартирных домов, в результате чего было допущено отставание от графиков.
Директор «Узшахар курилиш инвеста» Нарзуллаев получил выговор за невыполнение в должной мере возложенных на инжиниринговую компанию функций заказчика, в том числе технический надзор за ходом строительства, что привело к нарушению некоторыми генеральными подрядчиками установленных сроков и некачественному выполнению
Не остались в стороне и руководители Государственного комитета Узбекистана по архитектуре и строительству, а также головных проектных институтов, которые также получили выговоры от главы государства. Они не обеспечили качественную проработку ключевых параметров