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12:04 (мск), источник: Kommersant.uz

В Узбекистане выявлены серьезные недостатки при строительстве доступного жилья

Проведенный в Узбекистане мониторинг выявил ряд серьезных серьезных недостатков в организации строительства доступных многоквартирных домов.

Источник: Kommersant.uz

В числе основных — нарушение градостроительных норм и правил, некачественное выполнение строительно-монтажных работ, отклонение от проектов.

Кроме того, затягиваются работы по строительству внешних инженерно-коммуникационных сетей, объектов инфраструктуры и благоустройству территорий массивов в Нукусе, Андижане, Бухаре, Термезе, Самарканде, Гулистане, Алмалыке, Чирчике и Бекабаде. Также более 40 доступных многоквартирных домов в Ташкенте (24 дома), Нукусе (7), Бухаре (6) и Ургенче (4) отстают от графиков.

В результате для устранения всех недостатков было выдано 761 предписание (заказчику, подрядным и проектным организациям), с выполненных объемов работ по 34 объектам снято свыше одного миллиарда сумов.

Президент Узбекистана со своей стороны сделал выговор ряду высокопоставленных чиновников за сложившуюся ситуацию.

Так, Мирзиёев указал председателю Совета Министров Каракалпакстана, хокимам Бухарской, Хорезмской областей и Ташкента на необеспечение должного контроля за реализацией программ строительства многоквартирных домов, в результате чего было допущено отставание от графиков.

Директор «Узшахар курилиш инвеста» Нарзуллаев получил выговор за невыполнение в должной мере возложенных на инжиниринговую компанию функций заказчика, в том числе технический надзор за ходом строительства, что привело к нарушению некоторыми генеральными подрядчиками установленных сроков и некачественному выполнению строительно-монтажных работ.

Не остались в стороне и руководители Государственного комитета Узбекистана по архитектуре и строительству, а также головных проектных институтов, которые также получили выговоры от главы государства. Они не обеспечили качественную проработку ключевых параметров проектно-сметной документации, а также недостаточно хорошо вели надзор за качеством выполнения строительно-монтажных работ и соблюдением градостроительных норм и правил.

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