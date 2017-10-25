Спортобъекты Иркутской области освободят от налога, чтобы больше детей занимались спортом

Такие изменения внесены в закон «О налоге на имущество организаций» на сессии Законодательного собрания. Как пояснила вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова, депутаты надеются, что в ответ на снижение налоговой нагрузки, увеличится количество времени для бесплатного занятия спортом детей.

Наталья Дикусарова сообщила, что налоговая льгота коснётся, в том числе, физкультурно-оздоровительных комплексов, построенных в регионе в последнее время, и других объектов, к примеру, водноспортивного комплекса «Солнечный» в Иркутске. Во время командировок по территориям депутаты проследят, как освобождение от налога на имущество повлияло на количество бесплатного времени для детей.