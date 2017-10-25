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12:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Спортобъекты Иркутской области освободят от налога, чтобы больше детей занимались спортом

От уплаты налога на имущество освободят спортивные объекты Иркутской области, которые находятся в ведении региона или муниципалитета, а также те, что построили благодаря государственно-частному или муниципально-частному партнёрству.

Источник: РИА "Новости"

Такие изменения внесены в закон «О налоге на имущество организаций» на сессии Законодательного собрания. Как пояснила вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова, депутаты надеются, что в ответ на снижение налоговой нагрузки, увеличится количество времени для бесплатного занятия спортом детей.

Наталья Дикусарова сообщила, что налоговая льгота коснётся, в том числе, физкультурно-оздоровительных комплексов, построенных в регионе в последнее время, и других объектов, к примеру, водноспортивного комплекса «Солнечный» в Иркутске. Во время командировок по территориям депутаты проследят, как освобождение от налога на имущество повлияло на количество бесплатного времени для детей.

«Законодательное собрание идёт последовательно в поддержке массового спорта, — заметила она. — Мы сегодня увеличиваем бюджетные вложения, дополняем их решениями по налогу и ждём результат».

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