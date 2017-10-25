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12:19 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии отменят льготы производителям пива

Об освобождении от налога на имущество фирм по производству пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, заявил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв.

По его словам, экономическая ситуация на этих предприятиях улучшилась.

— Эту норму мы устанавливали с января прошлого года отдельным законом для крупнейших производителей пива в республике. Ее необходимость была продиктована сложной экономической ситуацией, грозившей потенциальным закрытием данных предприятий. Предоставленная льгота сыграла свою роль, и поскольку большего экономического и социального эффекта она уже не даст, дальнейшее действие этой льготы представляется целесообразным отменить.

Также обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан ««О налоге на имущество организаций»». Согласно ему, льготы будут получать те организации, которые в них нуждаются и несут социальную нагрузку: объекты телерадиовещания, оздоровительные объекты, а также организации, занимающиеся тренингом и испытанием племенных лошадей.

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