В Башкирии отменят льготы производителям пива

По его словам, экономическая ситуация на этих предприятиях улучшилась.



— Эту норму мы устанавливали с января прошлого года отдельным законом для крупнейших производителей пива в республике. Ее необходимость была продиктована сложной экономической ситуацией, грозившей потенциальным закрытием данных предприятий. Предоставленная льгота сыграла свою роль, и поскольку большего экономического и социального эффекта она уже не даст, дальнейшее действие этой льготы представляется целесообразным отменить.



Также обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан ««О налоге на имущество организаций»». Согласно ему, льготы будут получать те организации, которые в них нуждаются и несут социальную нагрузку: объекты телерадиовещания, оздоровительные объекты, а также организации, занимающиеся тренингом и испытанием племенных лошадей.