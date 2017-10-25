В Башкирии отменят льготы производителям пива
Об освобождении от налога на имущество фирм по производству пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, заявил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв.
Об освобождении от налога на имущество фирм по производству пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, заявил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв.
По его словам, экономическая ситуация на этих предприятиях улучшилась.
— Эту норму мы устанавливали с января прошлого года отдельным законом для крупнейших производителей пива в республике. Ее необходимость была продиктована сложной экономической ситуацией, грозившей потенциальным закрытием данных предприятий. Предоставленная льгота сыграла свою роль, и поскольку большего экономического и социального эффекта она уже не даст, дальнейшее действие этой льготы представляется целесообразным отменить.
Также обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан ««О налоге на имущество организаций»». Согласно ему, льготы будут получать те организации, которые в них нуждаются и несут социальную нагрузку: объекты телерадиовещания, оздоровительные объекты, а также организации, занимающиеся тренингом и испытанием племенных лошадей.