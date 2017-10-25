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12:26 (мск), источник: РИА Новости

Заявки на эксперимент по курортному сбору подали шесть регионов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму для участия в эксперименте по курортному сбору подали заявки шесть регионов, еще два не определились, сообщил РИА Новости глава комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что крымское правительство утвердило порядок участия муниципальных образований в эксперименте по введению курортного сбора. Срок подачи заявок о включении муниципалитетов в территорию эксперимента — до 30 октября текущего года.

«Заявки на участие в эксперименте подали Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта. Керчь и Черноморский район пока еще думают», — сказал Черняк.

По его словам, участие регионов в эксперименте принимается в добровольном порядке.

«К 30 октября все должны четко определиться и окончательный документ — поступить в наш комитет», — подчеркнул Черняк.

Проектом закона о курортном сборе в республике Крым в участвующих в эксперименте регионах устанавливается в размере 10 рублей.

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