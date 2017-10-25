Заявки на эксперимент по курортному сбору подали шесть регионов Крыма

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что крымское правительство утвердило порядок участия муниципальных образований в эксперименте по введению курортного сбора. Срок подачи заявок о включении муниципалитетов в территорию эксперимента — до 30 октября текущего года.

«Заявки на участие в эксперименте подали Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта. Керчь и Черноморский район пока еще думают», — сказал Черняк.

По его словам, участие регионов в эксперименте принимается в добровольном порядке.

«К 30 октября все должны четко определиться и окончательный документ — поступить в наш комитет», — подчеркнул Черняк.