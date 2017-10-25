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15:19 (мск), источник: Новый Калининград

На день отменяются все поезда в мамоновском направлении

В четверг в мамоновском направлении не будут ходить пригородные поезда. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщили в пресс-службе КЖД.

Источник: Новый Калининград

Отмена поездов связана с ремонтно-путевыми работами на перегоне Голубево — Ладушкин, там будут демонтировать и укладывать заново рельсошпальную решётку с укреплением верхнего строения пути.

«Калининградская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ», — отметили в пресс-службе.

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