На день отменяются все поезда в мамоновском направлении
В четверг в мамоновском направлении не будут ходить пригородные поезда. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщили в
В четверг в мамоновском направлении не будут ходить пригородные поезда. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщили в
Отмена поездов связана с
«Калининградская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ», — отметили в