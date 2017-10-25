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13:14 (мск), источник: Kazinform

Рестораны в Казахстане станут «звездными»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане рестораны и прочие заведения общепита будут делиться по звездам. Об этом сообщил президент Ассоциации гостинично-ресторанного бизнеса «HoReCa» Игорь Копайлов в рамках пресс-конференции в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Агентство «Москва»

«После ЭКСПО многие рестораны высказали идею сделать какую-то градацию по звездности заведения, наподобие международного стандарта Мишлен. Совместно с НПП “Атамекен” и Министерством национальной экономики мы выступили инициатором, чтобы законодательно прописать эту систему определения звездности и градации», — сказал он.

Копайлов также отметил, что это касается только заведений общественного питания, признавшись, что пока проект не имеет названия.

«Я пока не знаю, как они будут называться, но это будет правильным решением, поскольку в градации мы прописали такие вещи, как знание иностранных языков, кухня, интерьер и так далее. Мы уже отправили свои предложения в ННП “Атамекен” и МНЭ РК», — отметил глава Ассоциации.

Согласно планам «HoReCa» и ее партнеров по проекту, градация будет введена уже в 2018 году.

«Сейчас даже уже создана рабочая группа, которая будет работать над тем, как все это будет выглядеть. Мы надеемся, что уже со следующего года эта система будет работать в Казахстане. Думаю, на стоимости это не отразится, это отразится на качестве», — подчеркнул Копайлов.

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