Свободная таможенная зона в «Титановой долине» начнет действовать с 1 ноября

По согласованию с Уральским таможенным управлением ФТС РФ с 1 ноября на территории ОЭЗ (особая экономическая зона) «Титановая долина» начнет действовать процедура свободной таможенной зоны (СТЗ), сообщается на сайте правительства Свердловской области.

«За время строительства таможенной инфраструктуры и ее передачи в ведение таможни управляющая компания “Титановой долины” и Уральское таможенное управление… стали партнерами. Это важно не столько для текущего результата, сколько для будущей работы ОЭЗ и ее резидентов. Я надеюсь, наше сотрудничество станет еще одной гарантией для инвесторов», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова.

В ближайшее время управляющая компания «Титановой долины» передаст Екатеринбургской таможне объекты таможенной инфраструктуры.

После того, как Верхнесалдинский таможенный пост Екатеринбургской таможни начнет работу в «Титановой долине», резиденты смогут использовать льготы свободной таможенной процедуры. В частности, компании не будут платить НДС и пошлины на ввоз иностранного оборудования и сырья на территорию ОЭЗ.

Первыми процедуру СТЗ используют резиденты АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» и ООО «Зибус». В ноябре они начнут ввоз станков и другого производственного оборудования. Компания «Зибус» планирует запустить производство до конца текущего года.