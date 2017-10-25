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12:31 (мск), источник: УралПолит.ру

Свободная таможенная зона в «Титановой долине» начнет действовать с 1 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября, ИА УралПолит.Ru. Процедура свободной таможенной зоны (СТЗ) в «Титановой долине» (Свердловская область) начнет действовать с 1 ноября 2017 года.

По согласованию с Уральским таможенным управлением ФТС РФ с 1 ноября на территории ОЭЗ (особая экономическая зона) «Титановая долина» начнет действовать процедура свободной таможенной зоны (СТЗ), сообщается на сайте правительства Свердловской области.

«За время строительства таможенной инфраструктуры и ее передачи в ведение таможни управляющая компания “Титановой долины” и Уральское таможенное управление… стали партнерами. Это важно не столько для текущего результата, сколько для будущей работы ОЭЗ и ее резидентов. Я надеюсь, наше сотрудничество станет еще одной гарантией для инвесторов», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова.

В ближайшее время управляющая компания «Титановой долины» передаст Екатеринбургской таможне объекты таможенной инфраструктуры.

После того, как Верхнесалдинский таможенный пост Екатеринбургской таможни начнет работу в «Титановой долине», резиденты смогут использовать льготы свободной таможенной процедуры. В частности, компании не будут платить НДС и пошлины на ввоз иностранного оборудования и сырья на территорию ОЭЗ.

Первыми процедуру СТЗ используют резиденты АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» и ООО «Зибус». В ноябре они начнут ввоз станков и другого производственного оборудования. Компания «Зибус» планирует запустить производство до конца текущего года.

Отметим, помимо таможенных льгот в «Титановой долине» для резидентов региональным законодательством предусмотрена нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет посл ее получения, а также нулевые ставки налогов на имущество, землю, транспорт. Свободный экономический режим позволяет инвесторам снизить до 30% издержек на создание производства.

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