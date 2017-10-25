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12:25 (мск), источник: АиФ Уфа

Бензин марки АИ-92 подешевел в Уфе

Данные приводит Башкортостанстат.

Бензин марки АИ-92 в Уфе незначительно подешевел по сравнению с ценами недельной давности. Данные на 23 октября приводит Башкортостанстат.

По сравнению со стоимостью на 16 октября бензин марки АИ-92 стал дешевле на 0,4%. Средняя стоимость этой марки на уфимских АЗС сейчас 36,17 рубля. Цены на дизельное топливо и другие марки бензина не изменились. Стоимость бензина марки А-76 (АИ-80) — 34,30 рубля, АИ-95 и выше — 39,34. Литр дизельного топлива обходится в 38,29 рублей.

В целом, цены на бензин по сравнению с прошлогодней стоимостью выросли почти на 4%. На дизтопливо на 6,6%.

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