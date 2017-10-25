Бензин марки АИ-92 подешевел в Уфе

По сравнению со стоимостью на 16 октября бензин марки АИ-92 стал дешевле на 0,4%. Средняя стоимость этой марки на уфимских АЗС сейчас 36,17 рубля. Цены на дизельное топливо и другие марки бензина не изменились. Стоимость бензина марки А-76 (АИ-80) — 34,30 рубля, АИ-95 и выше — 39,34. Литр дизельного топлива обходится в 38,29 рублей.