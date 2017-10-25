К 2020 году омичам обещают зарплату, как сейчас у томичей
На заседании областного правительства 25 октября глава регионального Минэкономики Оксана Фадина представила прогноз
На заседании областного правительства 25 октября глава регионального Минэкономики Оксана Фадина представила прогноз
Интересен показатель среднемесячной заработной платы, которая 2018 году по оценке ведомства, увеличится на 5,1% по сравнению с 2016 годом и составит чуть более 29 тыс. рублей.
Прогноз о росте средней зарплаты на 2020 год еще более оптимистичен. В 2020 году зарплата вырастет на 12,3 — 18,1% к уровню 2017 года. По первому варианту прогноза, сумма среднемесячной заработной платы составит 33 тыс. рублей, по второму варианту — 35 тыс. рублей.
Врио губернатора Омской области Александр Бурков, заслушав доклад, удивился, почему не приводятся цифры среднедушевого дохода.
«Я смотрю прогноз. Вы говорите о росте заработной платы, а меня интересует среднедушевой доход, который намного не увеличивается ни в первом, ни во втором случае.
В итоге, профильным министерствам Бурковым было поручено предусмотреть смягчение показателей, влияющих на увеличение спроса на жилье.
Отметим, что, по последним данным Новосибирскстата, в 2016 году среднемесячная заработная плата в Томске составила 35,4 тыс. рублей. Это второе место по Сибирскому федеральному округу. На первом месте Красноярский край — 38,3 тыс. рублей. В Новосибирской области в среднем получали 29,8 тыс. рублей, а в Омской — 28,4 тыс. рублей.