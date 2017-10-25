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13:01 (мск), источник: СуперОмск

К 2020 году омичам обещают зарплату, как сейчас у томичей

На заседании областного правительства 25 октября глава регионального Минэкономики Оксана Фадина представила прогноз социально-экономического развития Омской области на 2018 год и плановый период до 2020 года.

Источник: Reuters

Интересен показатель среднемесячной заработной платы, которая 2018 году по оценке ведомства, увеличится на 5,1% по сравнению с 2016 годом и составит чуть более 29 тыс. рублей.

Прогноз о росте средней зарплаты на 2020 год еще более оптимистичен. В 2020 году зарплата вырастет на 12,3 — 18,1% к уровню 2017 года. По первому варианту прогноза, сумма среднемесячной заработной платы составит 33 тыс. рублей, по второму варианту — 35 тыс. рублей.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков, заслушав доклад, удивился, почему не приводятся цифры среднедушевого дохода.

«Я смотрю прогноз. Вы говорите о росте заработной платы, а меня интересует среднедушевой доход, который намного не увеличивается ни в первом, ни во втором случае. Он-то как раз оценивается в том числе за счет спроса населения на недвижимость», — заявил Александр Бурков.

В итоге, профильным министерствам Бурковым было поручено предусмотреть смягчение показателей, влияющих на увеличение спроса на жилье.

Отметим, что, по последним данным Новосибирскстата, в 2016 году среднемесячная заработная плата в Томске составила 35,4 тыс. рублей. Это второе место по Сибирскому федеральному округу. На первом месте Красноярский край — 38,3 тыс. рублей. В Новосибирской области в среднем получали 29,8 тыс. рублей, а в Омской — 28,4 тыс. рублей.

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