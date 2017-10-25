К 2020 году омичам обещают зарплату, как сейчас у томичей

Источник: Reuters

Интересен показатель среднемесячной заработной платы, которая 2018 году по оценке ведомства, увеличится на 5,1% по сравнению с 2016 годом и составит чуть более 29 тыс. рублей.

Прогноз о росте средней зарплаты на 2020 год еще более оптимистичен. В 2020 году зарплата вырастет на 12,3 — 18,1% к уровню 2017 года. По первому варианту прогноза, сумма среднемесячной заработной платы составит 33 тыс. рублей, по второму варианту — 35 тыс. рублей.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков, заслушав доклад, удивился, почему не приводятся цифры среднедушевого дохода.

«Я смотрю прогноз. Вы говорите о росте заработной платы, а меня интересует среднедушевой доход, который намного не увеличивается ни в первом, ни во втором случае. Он-то как раз оценивается в том числе за счет спроса населения на недвижимость», — заявил Александр Бурков.

В итоге, профильным министерствам Бурковым было поручено предусмотреть смягчение показателей, влияющих на увеличение спроса на жилье.