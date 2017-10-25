Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 ноября
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 ноября, сообщили БЕЛТА в
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 ноября, сообщили БЕЛТА в
Сигареты Гродненской табачной фабрики «Неман» Kent HD (Navy Blue, Blue, Silver) подорожают на 5 копеек до Br2,9. Сигареты Rothmans (Blue, Azure, Blue+, Azure+) также повышаются в цене на 5 копеек до Br2,15.
На сигареты компании «Табак-инвест» установлены следующие цены: LD Impulse Compact — Br1,95, Winston Compact Plus Blue 100s — Br2,35.
Цена сигарет, которые ввозит в страну «Беларусьторг», составит: Kent (Mode Blue, Mode Silver) — Br2,55, L&M (Motion, LM Compact (cиний) — Br1,8, L&M Blue Label (cиний) — Br1,95, Parlament (Night Blue, Aqua Blue) — Br2,95, Marlboro (Red, Gold) — Br2,65.
Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.