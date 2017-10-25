Когда казахстанские банки выйдут из кризиса, рассказал глава Нацбанка

Источник: Sputniknews.kz

«Я считаю, что если мы успешно эту программу реализуем, то в течение этого года и в начале следующего можно уже будет говорить о том, что проблему плохих кредитов, посткризисной ситуации в банковской системе мы решили», — сказал Акишев.

Глава Нацбанка подробно рассказал о ситуации с банковскими активами и о готовности акционеров признать реальное положение вещей.

«Еще два года назад было поручение Нацбанку проверить качество активов в банковской системе. И многие участники рынка говорили нам: “Да, вы проведете эту оценку, и, скорее всего, выяснится не очень хорошая ситуация с банками в связи с кризисами, с объективными обстоятельствами, что цены на активы снизились. И что вы будете делать? Будут ли возможности у регулятора воздействовать на ситуацию, если вдруг выяснится, что некоторые банки не могут называться устойчивыми институтами?”. Мы подошли к этому вопросу ответственно и серьезно», — заявил глава Нацбанка.

Он рассказал, что было принято решение о том, чтобы сразу обеспечить устойчивость этих институтов с акционерами, предваряя возможные проблемы плохих кредитов.

Мы увидели, что многие институты готовы признать проблему, что у них есть плохие кредиты: на балансе находятся кредиты, которые не называются проблемными, но есть признаки того, что они либо станут проблемными, либо денежный поток по ним не покрывает денежные оттоки по обязательствам. Владельцы таких институтов сказали, что готовы признать это, но не смогут сразу обеспечить устойчивость института. Данияр Акишев

В результате была принята программа, которая предполагает, что государство в лице Нацбанка и за счет его средств на возвратной основе войдет в капитал банков второго уровня в виде субординированных облигаций, держатели которых в последнюю очередь, за исключением акционеров, получат свою долю в активах компании при банкротстве.

«Это значит, что капитал банков улучшается, и это дает возможность признать те убытки, которые у них накопились за последнее время», — пояснил Акишев.

В ответ банки берут на себя, как выразился Акишев, «жесткие обязательства» — в течение пяти лет влить половину выделенной суммы в банк и обеспечить политику, предписанную Национальным банком.

В противном случае акционер может лишиться бизнеса — банк заберет государство.

«Банки согласились с этим. Если какой-то из банков не выполнит эти требования, у этих субординированных обязательств, которые банк приобретает, у них есть свойство “перевернуться” в капитал первого уровня. Это означает, что банки перейдут под контроль государства. Если они не будут выполнять эти требования. Не думаю, что у акционеров этих банков есть желание этот бизнес потерять», — добавил Акишев.