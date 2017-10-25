Российский экспортный центр профинансирует поставки самолета иркутского МС-21 в Мексику
Генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков заявил, что они готовы поддерживать поставки иркутского самолета МС-21 в Мексику.
Генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков заявил, что они готовы поддерживать поставки иркутского самолета МС-21 в Мексику.
Интерес авиаперевозчика Interjet к МС-21 подтвердил президент компании Мигель Алеман Веласко. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА «Новости».
«Это наш формат, хотя самолет еще сертифицируется, мы уже предварительно начали переговоры с “Иркутом” о структуре финансирования экспортных продаж, в том числе и в Мексику», — заявил Петр Фрадков.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что поставки самолета МС-21 в Мексику могут начаться с 2021 года.
Стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21 обеспечивает загрузку производственных мощностей на ближайшие годы. По ним получены авансовые платежи. Заказавшие самолеты лизинговые компании подписывают контракты и соглашения с