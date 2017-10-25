В Перми полностью открыто движение для машин и пешеходов по ул. Монастырской
В Перми завершилось восстановление асфальтового покрытия после ремонтных работ на тепловых сетях, проводимых ООО «ПСК».
В Перми завершилось восстановление асфальтового покрытия после ремонтных работ на тепловых сетях, проводимых ООО «ПСК».
Все работы по реконструкции теплотрассы были разбиты на два этапа: от Куйбышева до Комсомольского проспекта и от Компроса до Газеты Звезда.
Асфальтовое покрытие на этих участках улицы полностью восстановлено, движение для автотранспорта и пешеходов открыто. Для сдачи объекта ООО «ПСК» должны предоставить в администрацию района данные лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия.
Напомним, на участке ул. Монастырской — от Газеты Звезда до Куйбышева — проходили ремонтные работы по реконструкции тепломагистралей. Здесь были уложены современные трубы со сроком службы более 25 лет.
В ближайшее время будет проводиться работа по приёмке объекта комиссией, в которую входят представители администрации Ленинского района, городского управления внешнего благоустройства и МКУ «Пермблагоустройство».
Источник — администрация Перми