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13:49 (мск), источник: Noi.md

Кредиты в Молдове дешевеют или дорожают?

Процентные ставки по новым кредитам в леях и иностранной валюте в сентябре увеличились, в сравнении с предыдущим месяцем, но сократились в сравнении с сентябрем 2016 г.

Источник: Noi.md

По данным Нацбанка Молдовы, средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам в леях в сентябре 2017 г. составила 9,89%, увеличившись на 0,13 процентного пункта (п.п.) в сравнении с предыдущим месяцем.

В то же время, по сравнению с сентябрем прошлого года, она уменьшилась на 3,7 п.п.

Как отмечают в НБМ, кредиты на срок от 2-х до 5-ти лет были наиболее привлекательными и востребованными. Их доля в сентябре 2017 г. составила 41,12% от общего объема кредитов в национальной валюте. Они выдавались по средней ставке 9,48%, что на 0,09 п.п. ниже показателя предыдущего месяца.

Наибольшая часть вновь выданных кредитов в национальной валюте в сентябре 2017 г. была представлена кредитами, выданными юридическим лицам по средней процентной ставке 9,87%, которые составили 67,73% от общего объема кредитов в леях.

В то же время средняя процентная ставка по кредитам в леях, выданным физическим лицам, составила 9,93%.

Между тем средневзвешенная процентная ставка по выданным в сентябре кредитам в валюте составила 4,9%, увеличившись на 0,01 п.п. в сравнении с предыдущим месяцем.

В то же время, в сравнении с сентябрем прошлого года, она сократилась на 0,78 п.п.

Объем новых кредитов в иностранной валюте в сентябре 2017 г. был представлен преимущественно займами, выданными юридическим лицам по средней процентной ставке 4,89% годовых, доля которых составила 99,35% в общем объеме кредитов в иностранной валюте.

Наиболее востребованными в сентябре 2017 г. были кредиты в инвалюте на срок от 1 года до 2 лет, которые выдавались по средней процентной ставке 4,86% годовых и составили 38,44% от общего объема выданных кредитов в валюте.

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