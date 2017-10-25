В Уфе пройдет ярмарка изделий ручной работы

26 октября в Уфе желающие смогут приобрести товары, сделанные умельцами: на Блошином рынке пройдет ярмарка мастеров. Большая часть товаров была выполнена мастерами еще в прошлом веке: с 1950 по 1995 годы. Авторы работ — жители Уфы, Бирска, Белорецка, Салавата и Туймазов, уточнили в пресс-службе городской мэрии.