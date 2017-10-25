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14:33 (мск), источник: РБК

Собянин пообещал московским врачам среднюю зарплату в 120 тыс. руб

По словам мэра, к концу следующего года средняя зарплата московского врача должна вырасти по сравнению с 2016-м на 40%

За 2017−2018 годы средняя заработная плата врачей в Москве должна вырасти (по сравнению с 2016-м годом) на 40%, заявил мэр Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом правительства столицы перед Мосгордумой.

По его словам, к концу следующего года средняя зарплата московского врача должна достичь уровня 120 тыс. руб. В 2016 году она, как говорил в апреле текущего года глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, составляла 87,3 тыс., увеличившись за предыдущие шесть лет примерно в полтора раза.

Говоря о повышении зарплаты врачей, Собянин в своем отчетном выступлении, трансляция которого велась на сайте мэрии, признал, что уровень оплаты их труда пока остается недостаточным.

Необходимо подтянуть зарплату тех медиков, чей заработок значительно ниже среднего в конкретной больнице или поликлинике. Это очень важно, я прошу департамент здравоохранения, руководителей учреждений внимательно следить за этим.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Собянин особо отметил необходимость решения такой проблемы, как хроническая переработка врачей.

«В качестве первого шага департамент здравоохранения должен реализовать мониторинг реальной трудовой нагрузки врачей и оперативно принимать меры, если она превышает разумные пределы», — сказал Собянин.

О росте зарплат московских врачей представителей властей столицы заявляют не первый раз, однако многие представители врачебного сообщества относятся к таким заявлениям со скепсисом.

Так, в конце сентября 2017 года заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников сообщил, что средняя зарплата врачей общей практики в поликлиниках городского департамента здравоохранения составляет примерно 110 тыс. руб., что сопоставимо с уровнем зарплат врачей в странах Западной Европы.

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«Ложь про высокие зарплаты врачей — это уже совершенно обычное дело для московских властей. Уж не знаю, меряются руководители департамента здравоохранения и мэрии своими собственными зарплатами или берут в пример главврачей, но рядовые доктора уже даже перестали смеяться над этими лживыми заявлениями», — сказал тогда РБК президент МОО «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.

Среднюю по Москве зарплату врачей, работающих в подчиняющихся столичным властям клиниках, Росстат по итогам января—июня 2017 года оценивал в 94 тыс. 269 руб.

Для сравнения: средняя по России зарплата врача, по данным Росстата, составляла в первом полугодии 2017 года 52 тыс. 953 руб.

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