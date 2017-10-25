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13:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале депутаты назвали размер прожиточного минимума

Для пенсионеров.

Источник: УралИнформБюро

Свердловские депутаты назвали сумму ежемесячных выплат пенсионерам, живущим на территории региона, на 2018 год. Прожиточный минимум для пожилых людей на Среднем Урале будет таким же, как в целом по России — 8 726 рублей, передает «Уралинформбюро».

Свердловская область — один из немногих регионов страны, где величина прожиточного минимум пенсионера устанавливается на общероссийском уровне. При том, что большинство субъектов рассчитывает на величину, которая значительно ниже средней по РФ, рассказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

«Например, в Калмыкии прожиточный минимум — 7 755 рублей, в Брянске — 8 474 рублей. Есть, конечно, регионы, где он выше, это север: Югра — 11 708 рублей, Ненецкий автономный округ — 17 956 рублей», — пояснил он.

Парламентарии выразили надежду, что на федеральном уровне до конца года будут приняты нормы, позволяющие не уменьшать размер пособия престарелым гражданам, которые в 2016 и 2017 годах получали пенсию из расчета большего прожиточного минимума — 8 803 рубля.

Проект закона об установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров в Свердловской области обсуждался 25 октября на комитете по социальной политике Заксобрания.

Полным составам депутаты рассмотрят документ на ближайшем заседании.

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