Трамвай с песком проверит на прочность Макаровский мост в Екатеринбурге

Источник: УралИнформБюро

Макаровский мост проверят на прочность трамваем, груженым песком. Второй этап испытаний состоится на днях, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Ранее прочность конструкции проверяли загруженными КамАЗами. После этого по мосту было запущено движение автотранспорта.

«Трамваи при движении создают вибрации, которые отличаются от нагрузок пневмоколесного транспорта. В связи с этим в ближайшие дни на мост будет запущен специальный трамвай, загруженный песком. В это время специалисты будут фиксировать показания с датчиков на несущих конструкциях. Как только будет дано положительное заключение, по сооружению запустят трамвайное движение», — пояснили в мэрии.