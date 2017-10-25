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14:03 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Трамвай с песком проверит на прочность Макаровский мост в Екатеринбурге

После испытания в вагоны разрешат пускать людей.

Источник: УралИнформБюро

Макаровский мост проверят на прочность трамваем, груженым песком. Второй этап испытаний состоится на днях, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Ранее прочность конструкции проверяли загруженными КамАЗами. После этого по мосту было запущено движение автотранспорта.

«Трамваи при движении создают вибрации, которые отличаются от нагрузок пневмоколесного транспорта. В связи с этим в ближайшие дни на мост будет запущен специальный трамвай, загруженный песком. В это время специалисты будут фиксировать показания с датчиков на несущих конструкциях. Как только будет дано положительное заключение, по сооружению запустят трамвайное движение», — пояснили в мэрии.

Первым по Макаровскому мосту пойдет трамвай маршрутом № 21 (в сторону вокзала). Как только будут завершены работы по установке специального оборудования, обеспечивающего реверсивное движение, запустят трамвай № 3 — в обратном направлении. Эти маршруты будут единственными, курсирующими по мосту в период его реконструкции.

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