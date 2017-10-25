Депутаты ЗСК приняли изменения в краевой бюджет

Доходы бюджета в 2017 году увеличиваются на 1 млрд рублей в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений (936,2 млн рублей) и безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ (87,7 млн рублей). Расходы в 2017 году увеличатся на 961,8 млн рублей. Деньги пойдут на ряд государственных программ края, в частности, в области здравоохранения, образования, социальной поддержки граждан, культуры, социально-экономического развития, развития промышленности и АПК.