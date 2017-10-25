Депутаты ЗСК приняли изменения в краевой бюджет
В Краснодаре 25 октября на второй сессии Законодательного собрания депутаты внесли изменения в закон о краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
В Краснодаре 25 октября на второй сессии Законодательного собрания депутаты внесли изменения в закон о краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Доходы бюджета в 2017 году увеличиваются на 1 млрд рублей в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений (936,2 млн рублей) и безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ (87,7 млн рублей). Расходы в 2017 году увеличатся на 961,8 млн рублей. Деньги пойдут на ряд государственных программ края, в частности, в области здравоохранения, образования, социальной поддержки граждан, культуры,
По итогам изменений профицит бюджета составляет около 1,2 млрд рублей. Профицит планируется направить на снижение долгов, в том числе кредитов, которые край брал на строительство олимпийских объектов.