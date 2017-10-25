Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ:Скандал в ВВС Болгарии: Лётчики отказались вылетать на МиГ-29
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Депутаты поделились впечатлениями после премьеры «Матильды»
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Назван самый пересматриваемый фильм
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Госпереворот на Украине хотели совершить "сборище колорадов"
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
На Украине заявили, что Саакашвили «перешел красную черту» - СМИ
Елена Летучая вышла на подиум без нижнего белья
Ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» сравнялись
Малым городам дадут шанс на благоустройство
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
15:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежа нашли кредитора на 1 млрд рублей

Городские власти нашли кредитора на 1 млрд рублей. Единственную заявку на аукционы подало ПАО «Сбербанк». Исполнитель получит за финансовые услуги 273,4 млн рублей — по 136,7 млн рублей за каждый аукцион.

Источник: РИА "Воронеж"

Управление финансово-бюджетной политики города объявило два тендера на право предоставления округу невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 1 млрд рублей 5 октября 2017 года. Деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета и погашение долга. Оба кредита привлекаются на 1095 дней под 10% годовых. Возможность выборки кредитных ресурсов составляет 120 дней с даты заключения контракта.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Воронежа на 2017 год составляет 17,5 млрд рублей, объем расходов — 15,7 млрд рублей, профицит — 1,749 млрд рублей. На 2018 год плановый объем доходов бюджета составит 15,3 млрд рублей, расходов — 15,5 млрд рублей, дефицит — 209,7 млн рублей. В 2019 году доходы бюджета прогнозируются в объеме 15,9 млрд рублей, расходы — 16,1 млрд рублей, дефицит — 210,65 млн рублей. Согласно реестру долговых обязательств Воронежа, общий долг округа на 1 октября 2017 года составил 7,9 млрд рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Спецпроект РИА «Воронеж». Пусть мама увидит. Переживший двойное предательство Кирилл
Путин попросил перенести срок индексации пенсий для военных
Росгвардия создаст морскую бригаду
Таможня России: за год нарушители вывели из страны $1,6 млрд
Касперский объяснил случайностью скачивание данных АНБ
В Таиланде начались похороны короля, который умер год назад
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
8 имен, означающих «жизнь» Рождение ребенка – это всегда чудо воплощения жизни. Так хочется, чтобы оно ничем не омрачалось, чтобы новая жизнь была наполнена благополучием и била через край. Мы собрали список имен с жизнеутверждающими значениями.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь