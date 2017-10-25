Власти Воронежа нашли кредитора на 1 млрд рублей

Управление финансово-бюджетной политики города объявило два тендера на право предоставления округу невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 1 млрд рублей 5 октября 2017 года. Деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета и погашение долга. Оба кредита привлекаются на 1095 дней под 10% годовых. Возможность выборки кредитных ресурсов составляет 120 дней с даты заключения контракта.