Более 2 млн рублей долга по зарплате погашено на нижегородском хлебозаводе после вмешательства прокуратуры

Согласно информации, прокуратура района при проверке выявила факт невыплаты заработной платы с конца 2016 года, задолженность составила свыше 2 млн рублей перед 144 работниками.
«Прокуратура района провела встречу с трудовым коллективом, объявила руководителю предприятия предостережение, внесла представление об устранении нарушений. Кроме того, были возбуждены дела об административных правонарушениях, в интересах работников в суд направлены заявления о взыскании задолженности по зарплате», — говорится в сообщении.
В результате задолженность была погашена в полном объеме.
Напомним также, что свыше 13 млн рублей долга по заработной плате погашено в октябре перед работниками ПАО «Труд» в Вачском районе после вмешательства прокуратуры.
АО «Колос-3» создано путем реорганизации в 2016 году. Уставный капитал 620 тысяч 752 рубля. Компанией руководит ООО «Неоконтиненталь». Директором последнего является Сергей Александрович Вершинин, учредителем — Антон Сергеевич Палютин. Уставный капитал ООО — 10 тысяч рублей.