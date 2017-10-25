Более 2 млн рублей долга по зарплате погашено на нижегородском хлебозаводе после вмешательства прокуратуры

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, прокуратура района при проверке выявила факт невыплаты заработной платы с конца 2016 года, задолженность составила свыше 2 млн рублей перед 144 работниками.

«Прокуратура района провела встречу с трудовым коллективом, объявила руководителю предприятия предостережение, внесла представление об устранении нарушений. Кроме того, были возбуждены дела об административных правонарушениях, в интересах работников в суд направлены заявления о взыскании задолженности по зарплате», — говорится в сообщении.

В результате задолженность была погашена в полном объеме.

Напомним также, что свыше 13 млн рублей долга по заработной плате погашено в октябре перед работниками ПАО «Труд» в Вачском районе после вмешательства прокуратуры.

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