Собянин заявил об увеличении бюджета Москвы в два раза

«Экономика Москвы [за этот период], — как также добавил глава города, — стала более устойчивой и диверсифицированной». В частности, с 2011 по 2017 год в столице, по данным градоначальника, на четверть увеличилась площадь коммерческой недвижимости. Так, за отчетный период в столице появилось 334 объекта торговли и услуг (4,4 млн кв. м) и 72 многофункциональных центра (МФЦ).

За это же время в Москве, как уточнил Собянин, было построено и введено в эксплуатацию 3733 объекта недвижимости общей площадью 58,3 млн кв. м.

Кроме того, в этот же период в Москве, по информации мэра города, были созданы десятки тысяч «новых высокотехнологичных» и «хорошо оплачиваемых» рабочих мест. Помимо этого в столице было введено в эксплуатацию 294 школы и детских сада (всего 1,6 млн кв. м).

Ранее, 24 октября, в интервью газете «Ведомости» Собянин рассказал, что расходы на программу «Моя улица» в Москве в следующем году будут снижены в два раза.

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В 2017 году на реализацию этого проекта, по его данным, было выделено «около 50 млрд руб.» «В 2018 году будет в два раза меньше. Высвобожденные деньги пойдут на социальную политику», — пояснял он.