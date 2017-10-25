Индекс промпроизводства в Прикамье достиг докризисных показателей

Индекс промпроизводства региона достиг докризисного показателя (+3,9% к предыдущему периоду). При этом он оказался выше среднего по Приволжскому федеральному округу (+1,8%) и по России (+1,8%) в целом. С начала года уже отгружено товаров и услуг на 982,5 млрд рублей. Это на 5,85% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

«Это для пермской промышленности очень высокий показатель. При этом не все отрасли чувствуют себя одинаково уверенно. В частности, отрасль машиностроения показывает отрицательную динамику. Мы знаем причину — это связано с объемом заказов на сложную продукцию, но мы все равно должны держать деятельность предприятий на контроле и всячески им помогать», — подчеркнул Максим Решетников.

Также губернатор отметил, что в целом вектор развития промышленности - прежний.

Он направлен на поддержание кластерной политики, стимулирование реализации инвестпроектов, обеспечение заказами малого и среднего бизнеса за счет кооперации с крупными предприятиями и развитие предпринимательства.

«Нам нужно создать фабрику проектов, которые бы получали поддержку по федеральным и региональным программа, увеличивать масштабы. Мы продолжаем работать по специнвестконтрактам (СПИК), к уже заключенным 6 соглашениям мы планируем заключить еще 2. Также важно обеспечить заказами региональные производства. Это должна быть системная работа», — отметил глава Прикамья.

Кластерная политика — одно из основных направлений в развитии промышленности Пермского края.

Как отметил и.о. заместителя председателя-министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов, сейчас в Прикамье два зарегистрированных промышленных кластера («Фотоника» и «Фармацевтический кластер»), еще два уже подали документы для регистрации в Минпромторг России («Сельскохозяйственное машиностроение» и «Композиты Прикамья»).

«Наша задача после регистрации кластеров как можно скорее подать заявки на получение федеральной поддержки промышленных кластеров», — добавил Чибисов.