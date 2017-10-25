Индекс промпроизводства в Прикамье достиг докризисных показателей
ПЕРМЬ, 25 октября, ФедералПресс. Сегодня на заседании правительства края и.о. заместителя
ПЕРМЬ, 25 октября, ФедералПресс. Сегодня на заседании правительства края и.о. заместителя
Индекс промпроизводства региона достиг докризисного показателя (+3,9% к предыдущему периоду). При этом он оказался выше среднего по Приволжскому федеральному округу (+1,8%) и по России (+1,8%) в целом. С начала года уже отгружено товаров и услуг на 982,5 млрд рублей. Это на 5,85% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
«Это для пермской промышленности очень высокий показатель. При этом не все отрасли чувствуют себя одинаково уверенно. В частности, отрасль машиностроения показывает отрицательную динамику. Мы знаем причину — это связано с объемом заказов на сложную продукцию, но мы все равно должны держать деятельность предприятий на контроле и всячески им помогать», — подчеркнул Максим Решетников.
Он направлен на поддержание кластерной политики, стимулирование реализации инвестпроектов, обеспечение заказами малого и среднего бизнеса за счет кооперации с крупными предприятиями и развитие предпринимательства.
«Нам нужно создать фабрику проектов, которые бы получали поддержку по федеральным и региональным программа, увеличивать масштабы. Мы продолжаем работать по специнвестконтрактам (СПИК), к уже заключенным 6 соглашениям мы планируем заключить еще 2. Также важно обеспечить заказами региональные производства. Это должна быть системная работа», — отметил глава Прикамья.
Как отметил и.о. заместителя
«Наша задача после регистрации кластеров как можно скорее подать заявки на получение федеральной поддержки промышленных кластеров», — добавил Чибисов.
Министр озвучил и результаты деятельности Фонда развития промышленности (ФРП) в Прикамье. За 2015−2016 годы было привлечено 937 млн рублей в 4 проекта, а в 2017 году ФРП уже одобрил пермским предприятиям займы на реализацию 3 проектов в размере 568 млн руб. «Понятно, что одна из основных целей здесь — увеличение количества рабочих мест, — пояснил зампред правительства. — Ожидаемый эффект для региона по озвученным проектам — это более 1600 новых рабочих мест, 301 млн рублей привлеченных субсидий и 26,8 млрд рублей налоговых поступлений в бюджет края».