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14:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Индекс промпроизводства в Прикамье достиг докризисных показателей

ПЕРМЬ, 25 октября, ФедералПресс. Сегодня на заседании правительства края и.о. заместителя председателя-министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов рассказал об итогах промышленного производства за 9 месяцев текущего года и предполагаемые итоги 2017 года, сообщает пресс-служба губернатора.

Индекс промпроизводства региона достиг докризисного показателя (+3,9% к предыдущему периоду). При этом он оказался выше среднего по Приволжскому федеральному округу (+1,8%) и по России (+1,8%) в целом. С начала года уже отгружено товаров и услуг на 982,5 млрд рублей. Это на 5,85% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

«Это для пермской промышленности очень высокий показатель. При этом не все отрасли чувствуют себя одинаково уверенно. В частности, отрасль машиностроения показывает отрицательную динамику. Мы знаем причину — это связано с объемом заказов на сложную продукцию, но мы все равно должны держать деятельность предприятий на контроле и всячески им помогать», — подчеркнул Максим Решетников.

Также губернатор отметил, что в целом вектор развития промышленности - прежний.

Он направлен на поддержание кластерной политики, стимулирование реализации инвестпроектов, обеспечение заказами малого и среднего бизнеса за счет кооперации с крупными предприятиями и развитие предпринимательства.

«Нам нужно создать фабрику проектов, которые бы получали поддержку по федеральным и региональным программа, увеличивать масштабы. Мы продолжаем работать по специнвестконтрактам (СПИК), к уже заключенным 6 соглашениям мы планируем заключить еще 2. Также важно обеспечить заказами региональные производства. Это должна быть системная работа», — отметил глава Прикамья.

Кластерная политика — одно из основных направлений в развитии промышленности Пермского края.

Как отметил и.о. заместителя председателя-министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов, сейчас в Прикамье два зарегистрированных промышленных кластера («Фотоника» и «Фармацевтический кластер»), еще два уже подали документы для регистрации в Минпромторг России («Сельскохозяйственное машиностроение» и «Композиты Прикамья»).

«Наша задача после регистрации кластеров как можно скорее подать заявки на получение федеральной поддержки промышленных кластеров», — добавил Чибисов.

Министр озвучил и результаты деятельности Фонда развития промышленности (ФРП) в Прикамье. За 2015−2016 годы было привлечено 937 млн рублей в 4 проекта, а в 2017 году ФРП уже одобрил пермским предприятиям займы на реализацию 3 проектов в размере 568 млн руб. «Понятно, что одна из основных целей здесь — увеличение количества рабочих мест, — пояснил зампред правительства. — Ожидаемый эффект для региона по озвученным проектам — это более 1600 новых рабочих мест, 301 млн рублей привлеченных субсидий и 26,8 млрд рублей налоговых поступлений в бюджет края».

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Индекс промпроизводства в Прикамье достиг докризисных показателей
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