И. Метшин: «Уровень автомобилизации в Казани растет — уборка на дорогах легче не станет»

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 25 октября, Михаил Ченцов). Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня проверил готовность дорожных служб города к очистке улиц от снега во время зимнего уборочного сезона. Градоначальник побывал в парке одного из четырех предприятий, обслуживающих город — МУП «Трест «Горводзеленхоз» (ул. Даурская, 4), где оценил состояние снегоуборочной техники.

В распоряжении одного из ведущих обслуживающих предприятий столицы Татарстана находится разнообразная линейка специальных машин для очистки дорог — 124 единицы зимней уборочной техники, 53 из них предназначены для выполнения операций первой очереди (30 комбинированных дорожных машин (КДМ), 23 тракторные щетки), и прочая техника. Кроме того, в этом году «Горводзеленхоз» собственными силами приобрел еще четыре трактора. Помимо уборочной техники предприятие заготовило на зимний сезон 15 тыс. тонн песчано-солевой смеси и 2,4 тыс. тонн реагента.

Как отметила управляющая предприятием Роза Заббарова, подготовленная техника и противогололедные материалы позволят организации собственными силами содержать порядка 7 тысяч квадратных метров дорог на территории Вахитовского и Приволжского районов Казани. «С 70% дорог первой категории мы организовываем вывоз снега собственными силами. Для максимально своевременной уборки оставшихся дорог мы привлекли еще пять подрядных организаций. Работаем вместе уже не в первый раз, все проверенные», — рассказала она Ильсуру Метшину.

Р. Заббарова подчеркнула, что вся техника уже прошла переоборудование и на сегодняшний день готова к выезду.

«С 15 октября мы уже перешли на зимний период. Сейчас работа ведется в двухсменном дежурном режиме, включая субботние и воскресные дни» Роза Заббарова управляющая

И. Метшин при этом отметил, что уровень автомобилизации в Казани растет и количество машин у горожан становится все больше (по данным ГИБДД города, число зарегистрированных транспортных средств на 1 сентября в Казани составило 395 тыс. 360 единиц, увеличившись за год на 10 тысяч 416 единиц). Поэтому уборка снега на дорогах, несмотря на готовность техники и запасы реагентов, по сравнению с прошлым годом легче не станет. Градоначальник попросил доложить заместителя руководителя Исполкома — председателя Комитета внешнего благоустройства Казани Игоря Куляжева о готовности к зимнему периоду остальных обслуживающих предприятий — МУП «Городское благоустройство», МУП «Городские мосты» и МУП «ДРЭУ».

По словам И. Куляжева все МУПы полностью готовы. «По всем МУПам проведены комиссии — техника готова, сами предприятия готовы, подготовлены помещения, в которых дежурный персонал сможет в комфортных условиях нести вахту. Схемы и маршруты понятны. У каждого водителя в машине есть маршрутная карта, они ее уже наизусть знают», — рассказал градоначальнику председатель Комитета внешнего благоустройства.

Он также отметил, что в этом году благодаря поддержке республики парки обслуживающих предприятий Казани пополнятся 25 новыми КДМ. «Первые дизельные машины поступят в ноябре, а техника на метане — в середине декабря. Плюс к этому идет капитальный ремонт 46 старых КамАЗов. Их полностью переберут, останется только старая рама. Остальное — двигатель, шасси и другие детали будет новым», — сказал И. Куляжев.

Еще одно новшество, которое будет применено в этом сезоне — новый вид двухфазного реагента с технологией смачивания, отметил председатель комитета.

За счет активных компонентов реагент начинает действовать сразу после нанесения на дорогу. Напомним, такой реагент экологически безвреден, сохраняет плавящую способность до минус 25 градусов и улучшает сцепление с дорогой. Реагент будет использоваться на основных магистральных дорогах с интенсивным движением, где проходят маршрута общественного транспорта и мостах.

В заключение совещания И. Метшин призвал службы города быть наготове: «Коллектив слаженный, специалисты свою работу знают, но, тем не менее, надо быть наготове, и все бураны, всю непогоду встречать своевременно».

В осмотре техники также принял участие глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов.