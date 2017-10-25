На II Евроиграх в Минске ожидают около 30 тыс. иностранных туристов

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«По нашей общей, достаточно скромной оценке, сделанной совместно с Минспорта и туризма с учетом нашего опыта чемпионата мира по хоккею и опыта Баку, не менее 30 тыс. иностранных туристов приедут в Минск во время Евроигр с тем, чтобы поболеть за своих спортсменов, познакомиться со столицей, — рассказал Анатолий Котов. — Эта цифра с очень большой оговоркой, поскольку Баку был далеко, только авиасообщение туда было достаточно дорогим. В нашем случае ожидается гораздо больше туристов».

При этом замдиректора фонда отметил, что 30 тыс. гостей смогут спокойно разместиться в жилом фонде Минска и Минского района.

«Многие болельщики, которые приезжают на такие мероприятия, не останавливаются в фешенебельных отелях и даже на съемных квартирах. Многие приезжают со своими палатками. Есть отдельное движение караванеров. В общем, все наши расчеты показывают, что мы в состоянии разместить всех, кто к нам приедет в 2019 году. Хотелось бы, чтобы их было побольше», — подчеркнул он.

Анатолий Котов также проинформировал, что на Европейские игры в Минск в 2019 году приедут около 10 тыс. гостей, которые будут иметь непосредственное отношение к мероприятию: 4 тыс. спортсменов, 2 тыс. судей, 1 тыс. представителей прессы, 3 тыс. — официальные лица европейских олимпийских комитетов, вип-персоны, обслуживающий персонал.