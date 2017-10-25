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16:40 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Скачки с препятствием

На реконструкцию Московского ипподрома нужно 3 млрд руб., заявил в интервью «Коммерсантъ FM» генеральный директор акционерного общества «Росипподромы» Николай Исаков. По его словам, если мэрия не поможет с финансированием, компания начнет распродажу непрофильных активов, то есть земель сельхозназначения в регионах, а коммерческая застройка на Беговой возможна лишь в крайнем случае. Почему ипподромы в России оказались практически никому не нужны, и как выживают коннозаводчики? Об этом — в материале Аэлиты Курмуковой.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В России осталось не больше 40 ипподромов, включая частные, причем 30% из них недействующие. Сколько их всего было уничтожено при полном попустительстве местных и невмешательстве федеральных властей, уже посчитать сложно, говорят участники рынка и напоминают о судьбе Самарского и Пермского ипподромов, а также Пермского конного завода, в которых часть земель отдана девелоперам.

Скандал вокруг Московского ипподрома с возможной элитной застройкой — своего рода лакмусовая бумага состояния отрасли в целом. Столичная мэрия пока дистанцировалась от проблемы.

При этом ипподром денег не просит ни у московских, ни у федеральных властей, и инвесторов сам найти не может.

В интервью «Коммерсантъ FM» гендиректор компании «Росипподромы» Николай Исаков заявил, что хотя Московский ипподром и считается памятником культурного наследия, по закону за него отвечает собственник, то есть акционерное общество «Росипподромы»: «Полная реставрация, учитывая дорожки, обойдется в три с лишним миллиарда рублей».

Если правительство нам не поможет или мы не найдем инвесторов, то у нас есть достаточное количество непрофильных активов в других регионах, которые можно реализовать и приступить к первому этапу реконструкции. Второй вариант предусматривает частичную застройку на Беговой улице, создание конно-спортивной школы и физкультурно-оздоровительного комплекса.
Николай Исаков
Гендиректор компании «Росипподромы»

План коммерческой застройки на Беговой улице все же существует, но прибегнут к нему в самом крайнем случае. Более того, изначально в СМИ появилась информация о том, что Московский ипподром будет реконструирован на средства «Газпрома» в обмен на право построить там жилье и офисы. Кстати, Алексей Миллер — председатель совета директоров компании «Российские ипподромы». А ее нынешний директор, господин Исаков, пришел в компанию из «Газпром межрегионгаза», где до 2014 года занимал должность заместителя гендиректора по работе с органами власти и регионами.

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Участники рынка говорят, что основные проблемы в отрасли начались после того, как в 2011 году ФГУП «Московский ипподром» преобразовалось в ОАО. Но денег на реконструкции не было и до этого, замечает экс-гендиректор Московского ипподрома, коннозаводчик Василий Панченко: «В 2007—2008 годах ситуация обсуждалась на федеральном уровне, в частности, говорилось о том, чтобы часть земель отдать структурам господина Вексельберга в счет оплаты представительства, по-моему, Венгрии в Москве, а ему бы федеральные власти, в свою очередь, отдали бы кусочек в 6 га с последующей реконструкцией. Но тогда не все с этим предложением согласились».

Сегодня все держится только за счет инициативы частных коневладельцев, говорят участники рынка, добавляя, что денег практически не зарабатывают, а госсубсидии не покрывают всех затрат.

Московский конный завод № 1, например, у которого 200 племенных лошадей рысистой породы, в прошлом году получил от государства всего 400 тыс. руб. Проблему с нехваткой средств на развитие коневодства должен был решить легальный тотализатор на Московском ипподроме, который запустили летом 2012 года. Но денег участники рынка так и не получили, резюмирует директор Московского конного завода № 1 Юрий Прохоров: «Скорее всего, его годовой оборот мог составить 100−200 млн руб. Кто его хозяин, я сегодня не могу вам сказать, на этот вопрос очень витиевато люди отвечают, но “Росипподромы” принимает во владении этой системой активное участие».

Как нам заявил руководитель компании, прибыль тотализатора за прошлый год составила 1 млн руб.
Юрий Прохоров
Директор Московского конного завода № 1

Господин Прохоров добавляет что компания «Росипподромы», которая объединяет 17 ипподромов, почти не помогает коннозаводчикам, а, наоборот, собирает с них деньги. Основной источник дохода ипподромов — постой лошадей, которые участвуют в бегах и скачках. Содержание одной лошади на Московском ипподроме обходится в 30 тыс. руб. в месяц, не считая оплаты тренера.

Если руководство не сможет найти средства на реконструкцию, перестройки Московского ипподрома не избежать. В интервью «Коммерсантъ FM» гендиректор «Росипподромов» Никодай Исаков заявил, что в этом случае в Новую Москву может переехать конюшня. На конно-спортивный центр выделено 100 га земли за МКАД.

Мосгорнаследие: территорию Московского ипподрома застраивать не будут
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17:57 (мск)© Ньюстюб
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