Французская компания приобретет комбинат в Башкирии и наладит производство мягких сыров

Источник: AP 2017

УФА, 25 октября. /ТАСС/. Французская компания Savencia Fromage & Diary приобретет контроль над Белебеевским молочным комбинатом в Башкирии и наладит на предприятии производство мягких сыров. Об этом сообщил в среду президент группы компаний Savencia Алекс Бонгрэн на встрече с главой республики Рустэмом Хамитовым.

По данным пресс-службы главы Башкирии, «на днях подписано соглашение о намерениях, согласно которому французская компания планирует приобрести у группы компаний “Нерал” мажоритарный пакет акций белебеевского предприятия». Сделка будет заключена после ее одобрения Федеральной антимонопольной службой.

«Комбинат стал лидером в производстве сыров, молочной продукции не только в регионе, но и в России. Мы рады, что нам выпала честь продолжить уже начатое. Надеюсь, что нам также удастся наладить производство мягких французских сыров. Мы готовы вкладывать инвестиции для того, чтобы производить сыры, которые во Франции являются нашим брендом. И мы готовы передавать свои знания для того, чтобы ваш завод стал лидером по производству таких сыров», — сказал Бонгрэн.

Хамитов отметил, что власти региона готовы оказать французской компании необходимую поддержку для реализации новых проектов.

«С вашим приходом мы хотим продвигать молочную, сырную промышленность Башкортостана еще более динамично и активно. Мы крайне заинтересованы в реализации ваших проектов здесь, у нас в республике. Мы бы хотели, чтобы вы подняли Белебеевский комбинат на новую ступень», — сказал он.

Белебеевский молочный комбинат производит 37 наименований натуральных твердых сыров, три вида сливочного масла и два вида спреда. Продукция комбината представлена более чем в 250 крупных городах РФ.