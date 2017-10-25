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15:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Три транспортных развязки создадут для разгрузки Академического моста в Иркутске

Главный архитектор города Сергей Александров представил проекты реконструкций транспортных узлов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэрия Иркутска планирует разгрузить Академический мост за счет создания трех транспортных развязок. Об этом рассказал главный архитектор города Сергей Александров на депутатских слушаниях сегодня, 25 октября. В частности, предполагается создание кольцевого движения на пересечении улиц Улан-Баторской и Лермонтова (с задействованием части прилегающих территорий, в том числе бизнес-центра «Академический»), также планируется удлинение разворота на объездной дороге Первомайский-Университетский (с переносом остановочных пунктов от ЖК «Союз»). Еще один узел намерены создать на пересечении объездной дороги Первомайский-Университетский и улицы Улан-Баторской. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Чиновник также обратил внимание, что на ранее реконструированном Маратовском кольце планируется в будущем расширить автодорогу (в местах разворота троллейбусов) за счет части газона. Еще одну развязку запустят в районе улицы Джамбула. Предлагается создание кольца с задействованием улицы Аксакова, по которому будет двигаться транспорт с Ленинского округа. По мнению администрации, это должно помочь разгрузить улицу Маяковского и Боткина.

Ранее Сергей Александров заявлял, что на станции Иркутск-Пассажирский будет создан первый в городе транспортно-пересадочный узел. В 2018 году планируется подготовить соответствующую документацию и начать реализацию данного проекта. Вторым будет хаб на «Узловой» и еще один предполагается сделать в центре города (территория автостоянки напротив «Манеж»). Там будет сделана единая платформа с разбивкой на конкретные округа (Свердловский, Ленинский, Октябрьский и так далее), которая должна справиться с транспортной нагрузкой на центр города.

Напомним, администрация Иркутска планирует увеличить стоимость проезд общественного транспорта по вечерам. Предполагается, что во второй половине 2018 года будет действовать дифференцированный тариф, рассказала заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.

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