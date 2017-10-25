Три транспортных развязки создадут для разгрузки Академического моста в Иркутске
Главный архитектор города Сергей Александров представил проекты реконструкций транспортных узлов.
Главный архитектор города Сергей Александров представил проекты реконструкций транспортных узлов.
Мэрия Иркутска планирует разгрузить Академический мост за счет создания трех транспортных развязок. Об этом рассказал главный архитектор города Сергей Александров на депутатских слушаниях сегодня, 25 октября. В частности, предполагается создание кольцевого движения на пересечении улиц
Чиновник также обратил внимание, что на ранее реконструированном Маратовском кольце планируется в будущем расширить автодорогу (в местах разворота троллейбусов) за счет части газона. Еще одну развязку запустят в районе улицы Джамбула. Предлагается создание кольца с задействованием улицы Аксакова, по которому будет двигаться транспорт с Ленинского округа. По мнению администрации, это должно помочь разгрузить улицу Маяковского и Боткина.
Ранее Сергей Александров заявлял, что на станции
Напомним, администрация Иркутска планирует увеличить стоимость проезд общественного транспорта по вечерам. Предполагается, что во второй половине 2018 года будет действовать дифференцированный тариф, рассказала заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.