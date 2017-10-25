В Башкирии подорожала потребительская корзина

По состоянию на 23 октября, больше всего за неделю подорожали вермишель и картофель — на 2,6 и 2,5 процента, соответственно. Килограмм вермишели обходится сейчас жителям региона в 46,68 рубля в среднем, картофеля — в 18,28 рубля.

На 1,6 и 1,4 процента стали дороже мороженая рыба и мука — 133,51 и 28,23 рубля за килограмм.

На 1−0,9 процента поднялись в цене куры и яблоки — 114,76 и 78,16 рубля за килограмм, соответственно.

В список ставших дороже в Башкирии продуктов также попали: говядина, сахар, сливочное масло, яйца, пшено, баранина, свинина, чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, цельное пастеризованное молоко и репчатый лук. Недельное повышение цен на эти продукты варьируется от 0,1 до 0,6 процента.

Неизменной за неделю осталась в республике лишь стоимость цельного стерилизованного молока — 60,25 рубля за литр.

Список подешевевших продуктов заметно короче. Возглавляет условный рейтинг ставших доступнее продуктов гречневая крупа — ядрица — в среднем 41,64 рубля за килограмм, или минус 3,8 процента за неделю.