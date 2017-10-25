Узбекистан впервые поставит вагоны для России и Казахстана

«В 2016 году вагоны плацкартного и купейного типа 61−911 и 61−907 вызвали значительный интерес со стороны таких стран, как Россия и Казахстан. Согласно договору, начиная с нынешнего года для этих стран начали выпуск современной модификации вагонов и до конца 2017 года планируется отправить заказчикам пять вагонов плацкартного типа и столько же купейного», — сообщили в «Узбекистон темир йуллари».