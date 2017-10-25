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15:33 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан впервые поставит вагоны для России и Казахстана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Акционерное общество «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов» до конца 2017 года поставит первую партию вагонов на зарубежный рынок.

Источник: Podrobno.uz

«В 2016 году вагоны плацкартного и купейного типа 61−911 и 61−907 вызвали значительный интерес со стороны таких стран, как Россия и Казахстан. Согласно договору, начиная с нынешнего года для этих стран начали выпуск современной модификации вагонов и до конца 2017 года планируется отправить заказчикам пять вагонов плацкартного типа и столько же купейного», — сообщили в «Узбекистон темир йуллари».

Выпускаемые вагоны отличаются от своих предшественников рядом преимуществ. В частности, установлены современные системы очистки воды, кондиционирования воздуха, освещения. Внешний дизайн оформлен в соответствии с требованиями заказчика.

АО «Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов» является единственным в Центральной Азии. Одним из важных проектов завода является освоение промышленных работ по ремонту вагонов метро и начато строительство их новой модификации.

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