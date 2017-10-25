Южноуральцы могут пожаловаться на рост тарифов ЖКХ в ФАС России

«Такие прецеденты в Челябинской области уже были. УФАС провел проверку, жалоба была передана в суд, и дело решилось в пользу южноуральца, — рассказала Анна Козлова.

Напомним, по распоряжению губернатора в Челябинской области установлена максимальная планка роста платы в размере 3,9%. Но нужно понимать, что это общий рост тарифов. Например, за воду тариф может вырасти на 15%, а за электроэнергию, наоборот, снизиться.