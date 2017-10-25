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15:45 (мск), источник: Uralpress.ru

Южноуральцы могут пожаловаться на рост тарифов ЖКХ в ФАС России

Жители Челябинской области, которые считают незаконным рост тарифов за услуги ЖКХ, могут обратиться с жалобой в Центральный аппарат ФАС России. Об это сегодня на пресс-конференции заявила глава регионального УФАСа Анна Козлова.

«Такие прецеденты в Челябинской области уже были. УФАС провел проверку, жалоба была передана в суд, и дело решилось в пользу южноуральца, — рассказала Анна Козлова.

Напомним, по распоряжению губернатора в Челябинской области установлена максимальная планка роста платы в размере 3,9%. Но нужно понимать, что это общий рост тарифов. Например, за воду тариф может вырасти на 15%, а за электроэнергию, наоборот, снизиться.

«Вопрос конкуренции в сфере ЖХК и антимонопольного регулирования не стоит, поскольку это технически невозможно. Это сфера естественных монополий», — уточнила Анна Козлова.

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