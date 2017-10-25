Волгоградский аэропорт открыл рейсы в Дубай

«Все кресла были заполнены на 100%, что подтверждает высокий спрос жителей региона на данное направление», — отметили в аэропорту.

Перелеты будут выполняться авиакомпанией Azur air совместно с туроператором Anex tour раз в неделю по вторникам. Волгоградцы смогут летать в Дубай на лайнерах Boeing 737−800. «Более подробную информацию о рейсе, ценах и расписании можно узнать в турагентствах города», — добавили в аэропорту.