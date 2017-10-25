Спикер Крыма поручил не допустить превращения крымской СЭЗ в офшор

Источник: РИА Новости

Ранее руководитель крымского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Роман Наздрачев заявил, что крымская СЭЗ постепенно превращается в офшорную зону. По его словам, зарегистрировано 948 участников СЭЗ и только 62 (7%) из них вложили в этом году денежные средства в бюджет.

«Надо разобраться в этом вопросе, потому что те диспропорции которые есть — дискредитируют саму экономическую зону. Мы не для того ее организовывали, чтобы все перестали платить налоги», — сказал Константинов на заседании экономического совета при крымском парламенте.

По его словам, крымская СЭЗ уже имеет хорошие примеры, когда с использованием преференций в республику завозятся целые заводы.

«Мы были на перерезании ленточек. Я вчера посещал в Алуште такое предприятие, которое из Германии привезло оборудование. Все движется правильно, но надо отсечь, чтобы это все не превратилось в офшор. Здесь надо очень серьезно проработать» Константинов