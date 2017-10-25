Спикер Крыма поручил не допустить превращения крымской СЭЗ в офшор

Ранее руководитель крымского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Роман Наздрачев заявил, что крымская СЭЗ постепенно превращается в офшорную зону. По его словам, зарегистрировано 948 участников СЭЗ и только 62 (7%) из них вложили в этом году денежные средства в бюджет.
«Надо разобраться в этом вопросе, потому что те диспропорции которые есть — дискредитируют саму экономическую зону. Мы не для того ее организовывали, чтобы все перестали платить налоги», — сказал Константинов на заседании экономического совета при крымском парламенте.
По его словам, крымская СЭЗ уже имеет хорошие примеры, когда с использованием преференций в республику завозятся целые заводы.
«Мы были на перерезании ленточек. Я вчера посещал в Алуште такое предприятие, которое из Германии привезло оборудование. Все движется правильно, но надо отсечь, чтобы это все не превратилось в офшор. Здесь надо очень серьезно проработать»
Закон о создании СЭЗ в Крыму и Севастополе вступил в силу 1 января 2015 года. Зона предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.