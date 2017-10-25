Сотрудники Калачевской ЦРБ пожаловались на проблемы с выплатой зарплат

Источник: Аргументы и факты

«За сентябрь 2017 года работникам АХЧ — это дворники, водители, иной обслуживающий персонал — были выплачены суммы, существенно отличающиеся от тех сумм, которые указаны в зарплатных квитках. Экономисты ЦРБ объясняют такой беспредел тем, что все деньги пошли на существенное повышение зарплаты санитарам больницы, якобы существует какой-то нормативный акт. Но ведь этот акт был принят не вчера, и руководство больницы должно было быть к нему готовым заранее, а не мухлевать с зарплатой. По понятным причинам работники ЦРБ не могут открыто пожаловаться в надзорные органы, опасаясь репрессий», — рассказал корреспонденту «АиФ-Волгоград» местный общественник.

«Работники ЦРБ опасаются. что свои кровные они больше никогда не увидят, кроме того главный вопрос — а что, теперь всегда сумма заработной платы будет меньше прописанной в трудовых договорах? Непонятно также, будут ли начисляться и выплачиваться проценты работникам за те дни просрочки, которые последовали за днем задержки зарплаты?», — вопрошает гражданский активист.