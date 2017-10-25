Сотрудники Калачевской ЦРБ пожаловались на проблемы с выплатой зарплат
Сотрудники Калачевской центральной районной больницы заявили, что недополучили зарплату за минувший месяц.
Сотрудники Калачевской центральной районной больницы заявили, что недополучили зарплату за минувший месяц.
«За сентябрь 2017 года работникам АХЧ — это дворники, водители, иной обслуживающий персонал — были выплачены суммы, существенно отличающиеся от тех сумм, которые указаны в зарплатных квитках. Экономисты ЦРБ объясняют такой беспредел тем, что все деньги пошли на существенное повышение зарплаты санитарам больницы, якобы существует
«Работники ЦРБ опасаются. что свои кровные они больше никогда не увидят, кроме того главный вопрос — а что, теперь всегда сумма заработной платы будет меньше прописанной в трудовых договорах? Непонятно также, будут ли начисляться и выплачиваться проценты работникам за те дни просрочки, которые последовали за днем задержки зарплаты?», — вопрошает гражданский активист.
По его словам, он неделю назад обратился в прокуратуру, однако, надзорный орган пока ему даже не ответил.