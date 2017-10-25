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17:03 (мск), источник: Noi.md

В Россию не пустили около 20 тонн яблок из Молдовы

В Россию не пустили около 20 тонн яблок из Молдовы, в которых был обнаружен карантинный вредитель, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

Как сообщило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, на складе временного хранения ООО ТЛТ «Крупецкий» Курской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля в партии яблок свежих общим весом 19,7 тонны, поступивших из Республики Молдова в адрес ООО «Елисав» г. Брянск, обнаружен опасный карантинный вредитель — восточная плодожорка в живом состоянии. Видовая принадлежность карантинного объекта подтверждена заключением Курского филиала Орловского референтного центра Россельхознадзора.

В соответствии с действующим законодательством, специалистами Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям принято решение о запрете выпуска зараженной партии яблок в свободное обращение.

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