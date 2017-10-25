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17:29 (мск), источник: Volga News

Резиденты вложили в ОЭЗ «Тольятти» около 10 млрд рублей

Резиденты вложили в ОЭЗ «Тольятти» около 10 млрд руб., сообщил сайт особой экономической зоны.

Источник: Reuters

Объем осуществленных инвестиций резидентов особой экономической зоны «Тольятти» в 2017 г. вырос на 1,1 млрд рублей. Из них почти 500 млн руб. вложено в течение третьего квартала текущего года.

Таким образом, общий объем финансирования проектов резидентов нарастающим итогом составил почти 10 млрд рублей.

Государственные инвестиции в строительство инфраструктуры за девять месяцев текущего года «приросли» на 136 млн руб., достигнув показателя в 7 млрд руб. с момента создания площадки в 2010 году.

«Объем бюджетного финансирования в этом году заметно снизился в виду того, что большая часть площадки ОЭЗ застроена инфраструктурой. На этом фоне заметно выросли частные вложения в проект. На сегодняшний день соотношение бюджетных и внебюджетных инвестиций составляет 1:1,53. Это значит, что на 1 рубль государственных средств приходится 1 рубль 53 копейки частных вложений», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров.

За прошедшие девять месяцев 2017 г. вырос объем налогов и иных платежей, уплачиваемых во все уровни бюджетной системы РФ. Он составил 850 млн рублей. Как отмечают в релизе, это означает, что 12% средств, вложенных государством в строительство инфраструктуры, уже вернулось в бюджет.

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