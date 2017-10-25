В Молдове некоторым бюджетникам изменят процедуру выплаты пособий

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Единовременное пособие молодым специалистам с медицинским и фармацевтическим образованием, трудоустроенными в сельской местности будет выплачиваться в три этапа вместо четырех как было раньше. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров.

Таким образом, пособие в 45 тысяч леев для врачей и фармацевтов и 36 тысяч леев для среднего медицинского и фармацевтического персонала будет выплачиваться следующим образом: по 15 тысяч и 12 тысяч леев, соответственно, по истечении первого месяца, а в последующем после каждого года работы.

Кроме того, для стимулирования молодых специалистов, уже трудоустроенных в сельской местности, и исключения дискриминации их пособие будет пересчитано.

Согласно документу, также из расчета этих трех лет будут исключены периоды приостановления индивидуального трудового договора и период отпуска по уходу за детьми.