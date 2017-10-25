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18:44 (мск), источник: БЕЛТА

Бюджет прожиточного минимума с 1 ноября повышается на 0,1% до Br197,81

25 октября, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах сентября текущего года в расчете на месяц составит с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018-го Br197,81. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты от 23 октября 2017 года № 60, сообщили корреспонденту БЕЛТА в профильном ведомстве.

Источник: БЕЛТА

БПМ в среднем на душу населения повышается на 0,1% по сравнению с нормативом, действующим с 1 августа по 31 октября нынешнего года (Br197,57). Новый БПМ трудоспособного населения равняется Br217,74; пенсионеров — Br151,97; студентов — Br192,34; детей в возрасте до трех лет — Br128,32; детей в возрасте от 3 до 6 лет — Br177,04; детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br216,85.

По словам специалистов, увеличение бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения обусловлено в первую очередь ростом цен на хлеб и хлебопродукты, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, а также рыбу и рыбопродукты. Вместе с тем рост данного норматива оказался незначительным вследствие снижения цен на плодоовощную продукцию в сентябре (периодом ее массовой заготовки) по сравнению с июнем (периодом реализации продукции нового урожая) и значительным удельным весом данной статьи расходов в продуктах питания (23,5%). Как отметили в министерстве, снижение цен на плодоовощную продукцию повлекло уменьшение размеров БПМ трудоспособного населения и студентов (99,5% и 99,8% соответственно). Это связано с различием в нормах потребления продуктов питания для различных социально-демографических групп населения, а также их удельном весе в структуре расходов на продовольственные товары.

Бюджет прожиточного минимума как социальный норматив предназначается для анализа и прогнозирования уровня жизни населения; оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям); обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий.

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