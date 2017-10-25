Национальный банк Молдовы сделал важное заявление

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Республики Молдова (НБМ) на очередном заседании в среду принял решение понизить базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на 0,5 процентных пункта — до 7% годовых, сообщается на официальном сайте НБМ.

На столько же понижены и ставки по кредитам и депозитам overnight. Теперь они составляют 10% и 4% годовых, соответственно.

Также Нацбанк решил сохранить норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте на текущем уровне 40%. Норматив обязательных резервов по привлеченным банками средствам в конвертируемой иностранной валюте остался неизменным, на уровне 14% от расчетной базы.

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Как заявил прессе первый вице-председатель Национального банка Молдовы Владимир Мунтяну, данное решение было принято на основе последних макроэкономических анализов и предположений, связанных с новым среднесрочным прогнозом инфляции. По его словам, таким образом, подтверждается ослабление инфляционного давления в среднесрочной перспективе, вызванного главным образом замедлением экономической активности.

«Согласно текущему прогнозу и в контексте сохранения внутренних и внешних макроэкономических условий годовая инфляция, начиная с четвертого триместра 2017 года, будет быстро снижаться. Таким образом, она вернется в пределы вариативных +/-1,5 процентных пункта от целевого показателя 5% в первом квартале 2018-ого и сохранится на протяжении двух триместров подряд», — сказал Мунтяну.

По его словам, «с третьего квартала следующего года годовая инфляция на протяжении трех четвертей года подряд будет располагаться ниже минимального предела интервала».

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