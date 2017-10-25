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19:36 (мск), источник: Sputnik.md

Национальный банк Молдовы сделал важное заявление

В Национальном банке Молдовы рассказали, какое важное решение было принято на внутреннем финансовом рынке республики.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Республики Молдова (НБМ) на очередном заседании в среду принял решение понизить базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на 0,5 процентных пункта — до 7% годовых, сообщается на официальном сайте НБМ.

На столько же понижены и ставки по кредитам и депозитам overnight. Теперь они составляют 10% и 4% годовых, соответственно.

Также Нацбанк решил сохранить норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте на текущем уровне 40%. Норматив обязательных резервов по привлеченным банками средствам в конвертируемой иностранной валюте остался неизменным, на уровне 14% от расчетной базы.

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Как заявил прессе первый вице-председатель Национального банка Молдовы Владимир Мунтяну, данное решение было принято на основе последних макроэкономических анализов и предположений, связанных с новым среднесрочным прогнозом инфляции. По его словам, таким образом, подтверждается ослабление инфляционного давления в среднесрочной перспективе, вызванного главным образом замедлением экономической активности.

«Согласно текущему прогнозу и в контексте сохранения внутренних и внешних макроэкономических условий годовая инфляция, начиная с четвертого триместра 2017 года, будет быстро снижаться. Таким образом, она вернется в пределы вариативных +/-1,5 процентных пункта от целевого показателя 5% в первом квартале 2018-ого и сохранится на протяжении двух триместров подряд», — сказал Мунтяну.

По его словам, «с третьего квартала следующего года годовая инфляция на протяжении трех четвертей года подряд будет располагаться ниже минимального предела интервала».

Как Нацбанк «ослабевает гайки»?

В течение 2017 года регулятор неоднократно повышал ставки по своим операциям. В первый раз это произошло в январе прошлого года, когда базисная ставка рефинансирования была увеличена до 8,5% годовых. В феврале этот показатель достиг 13,5%. После непродолжительного «затишья», в мае, регулятор повысил базисную ставку рефинансирования до 14,5%, в июне — до 15,5%, в июле — до 17,5%, а в августе — 19,5%. После чего НБМ удерживал установленный показатель. В дальнейшем некоторое время Нацбанк удерживал установленный показатель. По итогам февраля 2016 года Нацбанк впервые понизил базисную ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта до 19%. Затем регулятор продолжил «приоткрывать подачу кислорода», таким образом, в июне этот показатель достиг 10% годовых. На протяжении нескольких месяцев Нацбанк не вносил корректировки, а в октябре понизил этот показатель до 9%. На таких позициях регулятор перешел и в 2017 год. Ставка, применяемая по основным краткосрочным операциям денежной политики, не менялась и оставалась на уровне 9% вплоть до июня. После чего начал «ослабевать гайки».

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