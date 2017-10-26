Квартира с темным прошлым

Росреестр — ведомство, которое занимается оформлением прав на недвижимость, именно поэтому советы специалистов этого ведомства крайне важны для тех, кто решил купить, продать или поменять свое жилье. Росреестр по просьбе «РГ» рассказал об основных моментах, которые помогут гражданам, покупая жилье, уберечься от мошенников. А еще Росреестр дал советы собственникам жилья, как защитить свою недвижимость от обмана.

Только при мне

Мало кто знает, что каждый владелец недвижимости может написать заявление в Росреестр о том, чтобы любые сделки с его имуществом можно было бы совершать только при его личном участии. При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. Такая запись в ЕГРН будет основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного на государственную регистрацию прав на эту недвижимость другим человеком.

Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника можно подать в электронном виде в «личном кабинете» Росреестра (сервис расположен на главной странице сайта ведомства). А можно обратиться с таким заявлением лично в любой офис Федеральной кадастровой палаты и многофункциональный центр «Мои документы», который принимает документы на оказание услуг Росреестра. Сделать это можно независимо от региона, где находится недвижимость. Например, гражданин владеет квартирой во Владивостоке, но сейчас живет во Владимире. Гражданин может запретить распоряжаться своим имуществом без личного присутствия из Владимира.

Такая мера предусмотрена Законом «О государственной регистрации недвижимости» и направлена на защиту прав собственников недвижимости. Так что запрет сделок с имуществом без личного участия ее собственника должен помешать мошенникам, которые действуют по доверенности.

Просите выписку

Росреестр перечислил моменты, которые должны заставить насторожиться покупателя жилья.

Ведомство рекомендует до совершения сделки получить выписку об объекте из ЕГРН. В такой выписке будут указаны основные характеристики объекта и данные о правах на него. Это поможет будущему владельцу жилья удостовериться, что приобретаемое им жилье действительно принадлежит продавцу и не находится под арестом или в залоге или же на него наложены какие-либо иные обременения. А еще до сделки лучше получить выписку о переходе прав в отношении планируемой к приобретению недвижимости. Такая выписка покажет, сколько раз и на основании чего переходили на нее права.

Запросить выписку из ЕГРН можно в электронном виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра. А можно при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты и МФЦ. Есть и третий вариант — отправить в Росреестр или филиал кадастровой палаты письмо по почте.

Сведения из ЕГРН предоставляются в течение 3 рабочих дней в электронном или бумажном виде — по желанию заявителя. За предоставление таких сведений взимается плата.

Гражданин владеет квартирой во Владивостоке, но сейчас живет во Владимире. Он может запретить распоряжаться своим имуществом без личного присутствия из Владимира.

Размер платы зависит от того, в каком виде запрашивается документ: в бумажном или электронном, а также от категории заявителя — физическое лицо, юридическое лицо или государственный орган власти.

Если гражданин планирует покупку недвижимости, стоит не пожалеть сил и времени на проверку истории объекта и документов.

Три причины проявить особую осторожность

1 Квартиру продают по доверенности. В этом случае необходимо удостовериться, что собственник на самом деле хочет продать квартиру. Можно проверить доверенность через специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты. Там бесплатно можно узнать, удостоверял ли нотариус документ, который предъявляется, и не была ли доверенность затем официально отменена.

2 Покупателю предоставили не оригиналы документов, а их дубликаты или копии. В этом случае документы могут оказаться подделкой, а настоящие владельцы могут не подозревать, что их собственность продается.

Если покупателю не дают оригиналы документов или продают по доверенности, надо постараться связаться с собственником, побеседовать с ним лично, при этом удостовериться, что говорите именно с тем, на кого оформлена недвижимость.

3 Покупателя торопят с подписанием документов. Или квартира продается намного дешевле обычной рыночной цены.