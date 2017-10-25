СМИ: сегодня ночью вырастут цены на топливо
В ночь с 25 на 26 октября в Беларуси вырастут цены на топливо. Цена вопроса неизвестна. Об этом TUT.BY сообщили три не связанных между собой источника.
В ночь с 25 на 26 октября в Беларуси вырастут цены на топливо. Цена вопроса неизвестна. Об этом TUT.BY сообщили три не связанных между собой источника.
Последний раз стоимость бензина менялась 6 мая текущего года. Топливо стало дороже на одну копейку. Стоит отметить, что это было пятое незначительное подорожание за год.
Сейчас AИ-92 стоит 1 рубль 17 копеек, АИ-95 — 1 рубль 25 копеек, АИ-98 — 1 рубль 36 копеек и дизель ДТ-К5 — 1 рубль 29 копеек.
Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.