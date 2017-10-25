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22:00 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

СМИ: сегодня ночью вырастут цены на топливо

В ночь с 25 на 26 октября в Беларуси вырастут цены на топливо. Цена вопроса неизвестна. Об этом TUT.BY сообщили три не связанных между собой источника.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Последний раз стоимость бензина менялась 6 мая текущего года. Топливо стало дороже на одну копейку. Стоит отметить, что это было пятое незначительное подорожание за год.

Сейчас AИ-92 стоит 1 рубль 17 копеек, АИ-95 — 1 рубль 25 копеек, АИ-98 — 1 рубль 36 копеек и дизель ДТ-К5 — 1 рубль 29 копеек.

Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.

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