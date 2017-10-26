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09:54 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

А. Иванов: Платов и Ростов свяжут шаттлы, в будущем возможен запуск аэроэкспресса

Аэропорт Платов совсем скоро начнёт свою масштабную работу.

Этот комплекс — уникальный по целому ряду параметров, начиная с имени — Платов единственный аэропорт, названный в честь реального человека, — и заканчивая ультрасовременной начинкой в виде телескопических трапов. Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов не исключил, что в будущем донскую столицу и аэропорт свяжет аэроэкспресс.

— Многие решения, которые применялись в этом аэропорте, они впервые реализуются для региональных аэропортов России. Это и телетрапы, это и уникальная система досмотра багажа на основе компьютерной томографии, это и сама архитектура, которая имеет концепцию «Мост в небо», — говорит министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Министр транспорта Ростовской области в эксклюзивном интервью «Дон-ТР» прямо на летном поле ответил на ряд самых актуальных вопросов. Например, как можно будет добраться из аэропорта в город.

«В ноябре будут запущены дороги, которые соединяют аэропорт с федеральной трассой М-4. Это участок протяженностью 2,4 км и участок протяженностью 15,9, который соединит аэропорт с так называемым северным обходом Ростова», — говорит министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

На трассе будут курсировать такси и специальные автобусы — шаттлы, цена на них пока уточняется. Также донской министр транспорта рассказал и о перспективах перевозок пассажиров на аэроэкспрессе.

«Опыт, реализованный в других субъектах России — например, в Казани — показал, что аэроэкспресс становится рентабельным при пассажиропотоке от 8 миллионов человек. Поэтому мы, безусловно, от этой идеи не отказываемся. Но сегодня из старого аэропорта летает 2 миллиона человек, то есть перспективы до 2020 года с учётом того, что наш аэропорт будет транспортным хабом, это 5 миллионов человек. Ну, а дальше можно будет говорить и аэроэкспрессе», — говорит министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Планируется, что первый самолет на взлетно-посадочную полосу аэропорта Платов приземлится в ноябре. Но речь пока идет об испытательных полетах. А вот регулярные рейсы стартуют в начале декабря.

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